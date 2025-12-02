Μαρουσάκης: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Οι δύο δύσκολες ημέρες της

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες τη χώρα, με αρκετές βροχές αλλά και επικίνδυνες καταιγίδες.

Μετά τα δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας που σάρωσαν τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνοντας πίσω σημαντικές καταστροφές και υλικές ζημιές, νέα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωσή του, ο καιρός σήμερα θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή επιδείνωση από το βράδυ.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και στη συνέχεια θα μετατοπίζονται πιο ανατολικά. Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησος αλλά μεγάλα τμήματα του Αιγαίου Πελάγους, θα αντιμετωπίσουν έντονες βροχοπτώσεις αλλά και δυνατές καταιγίδες.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται ανατολικότερα και όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο μετεωρολόγος, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι δύο πολύ δύσκολες ημέρες, το «πικ» της κακοκαιρίας.

Οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού είναι:

Θεσσαλία

Σποράδες

Αττικοβοιωτία

Εύβοια

ανατολικά και νότια Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Ανατολικό Αιγαίο

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μετεωρολόγος προειδοποιεί, ότι είναι πιθανό σε αυτές τις περιοχές να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια, για αυτό τον λόγο και εφιστά την προσοχή των πολιτών.

Τα παραπάνω φαινόμενα, θα αρχίσουν να υποχωρούν από το Σάββατο.



