Μαρουσάκης: Προ των πυλών 48ωρη επικίνδυνη κακοκαιρία - Οι εννέα περιοχές που θα «χτυπήσει»

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Κυριακή με κορύφωση τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η κακοκαιρία σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, συνδέεται με πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο και θα συνοδευτεί από μεγάλο όγκο βροχής, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, αλλά και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα της Κυριακής και τη Δευτέρα.

Παράλληλα, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να κινείται σε πιο χειμωνιάτικα επίπεδα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην Αττική, όπου σήμερα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις τις βραδινές ώρες, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν την Κυριακή και το πρωί της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μαρουσάκης: Iσχυρό κύμα κακοκαιρίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες

Αναλυτικότερα, από το Σάββατο και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα ένα νέο, οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή βαρομετρική πίεση στο κέντρο του.

Πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, ικανό να δώσει ισχυρούς ανέμους και μεγάλο όγκο βροχής, με τα πρώτα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με αυξημένη πιθανότητα έκδοσης έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ακόμη και υψηλής επικινδυνότητας. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν είναι:

η δυτική χώρα (νησιά Ιονίου Πελάγους)

η δυτική Πελοπόννησος

το σύνολο της Θεσσαλίας, μέσα είναι και η Αττική

η Εύβοια

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

η Χαλκιδική αλλά και τα βορειοανατολικά τμήματα

οι Σποράδες

Τέλος, τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.