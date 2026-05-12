Μαρουσάκης: Προ των πυλών 10ημερο κακοκαιρίας - Έρχονται ξανά βροχές, καταιγίδες και κρύο

Μετά από ένα διάστημα έντονης ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, το καιρικό σκηνικό στη χώρα αλλάζει ξανά τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό, η θερμή αέρια μάζα που έχει επηρεάσει την περιοχή μας τις τελευταίες ημέρες, αρχίζει σταδιακά να εκτονώνεται.

Συγκεκριμένα, παρότι σήμερα σημειώθηκε άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, η μεταβολή δεν θα έχει διάρκεια, καθώς από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας.

Αυτό σημαίνει ότι από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή της αστάθειας, που θα δώσει κατά τόπους βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μετά τη σημερινή ημέρα ο καιρός αλλάζει σταδιακά, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί ελαφρώς και τις πρώτες τοπικές αστάθειες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Αύριο, το θερμότερο σκηνικό θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν αποκλείονται μπόρες ή τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, προς τις απογευματινές ώρες.

Την Πέμπτη αναμένεται η έλευση μιας πιο ψυχρής αέριας μάζας από τα δυτικά – βορειοδυτικά, η οποία θα φέρει πιο άστατες καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ψύχρα.

Στη συνέχεια, μέσα στο επόμενο διάστημα και κυρίως προς την Κυριακή, προβλέπεται νέα ενίσχυση της αστάθειας με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, κυρίως σε βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα.

Συνολικά, φαίνεται πως μπαίνουμε σε μια πιο παρατεταμένη περίοδο άστατου καιρού για τις επόμενες δέκα ημέρες.