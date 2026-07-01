Μαρουσάκης: Πού θα έχει καταιγίδες σήμερα - Έρχεται διήμερο αστάθειας

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη νεότερη πρόγνωσή του για τον καιρό, εξήγησε γιατί παρατηρήθηκαν υψηλές θερμοκρασιακές τιμές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Ηλιόλουστο του Κιλκίς.

Μιλώντας στο Open, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε πως από το μεσημέρι και απόγευμα της Τετάρτης θα σημειωθούν καταιγίδες, για να ακολουθήσει ένα διήμερο αστάθειας την Πέμπτη και την Παρασκευή, μεγαλύτερο σε διάρκεια και ένταση φαινομένων.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως οι 39,3 στο Ηλιόλουστο του Κιλκίς, παρατηρούνται σε περιοχές που είναι πιο κλειστές και μακριά από την επίδραση της θάλασσας. Μιλάμε για πιο ηπειρωτικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό ότι είναι πιο κοντά στην πολύ ζεστή θερμή αέρια μάζα η οποία εκτονώνεται στα βόρεια Βαλκάνια, να παρατηρούνται αυτές οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αντίθεση με πιο νότια γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου έχουν θαλάσσιες εκτάσεις σε συνδυασμό με τα μελτέμια» είπε αρχικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μαρουσάκης: Πού θα έχει καταιγίδες σήμερα

Όσον αφορά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης διευκρίνισε τα εξής: «έχει υψωθεί ένα ατμοσφαιρικό βουνό που διατηρείται προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα, τα επόμενα 24ώρα θα στείλει, και πάλι, πολύ θερμές αέριες μάζες προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη, προς την Ιβηρική Χερσόνησο, σε τμήματα της Γαλλίας, θα φτάσει μέχρι και τα βορειότερα τμήματα της Γερμανίας. Γενικά, επιμένει αυτή η ροή της πολλής θερμής αέριας μάζας από την Αφρική».

«Εμείς παραμένουμε στα κράσπεδα αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης, με αποτέλεσμα να μας έρχονται ψυχρές αέριες μάζες που δημιουργούν τα μελτέμια και τον άστατο καιρό ο οποίος θα κυριαρχήσει το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή. Σήμερα, θα επικρατήσει ένας συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιακών τιμών αργά το μεσημέρι μαζί με καταιγίδες» συνέχισε.

«Θα αναπτυχθούν καταιγίδες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου» συμπλήρωσε ο μετεωρολόγος.

«Αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή θα καλύψουν μεγαλύτερες εκτάσεις, θα έχουν περισσότερη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση» κατέληξε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.