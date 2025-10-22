Μαρουσάκης: Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου

Για πιθανότητα νέας κακοκαιρίας ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, κάνουν λόγο αρκετοί μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες στις προγνώσεις τους.

Και ενώ η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών φαίνεται σταδιακά να υποχωρεί και να δίνει τη θέση της στην άνοδο της θερμοκρασίες και στην ηλιοφάνεια, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το σκηνικό θα αλλάξει και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, επισήμανε πως παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, έρχεται νέα διαταραχή, η οποία θα συνεχιστεί και ανήμερα της εθνικής εορτής.

«Τη Δευτέρα έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, το οποίο θα συνεχιστεί και την 28η Οκτωβρίου, και σταδιακά θα υποχωρήσει», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, δεν αποκλείει «30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως από την Παρασκευή, τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν και το Σαββατοκύριακο να επικρατεί ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, το σκηνικό αυτό θα αλλάξει τη Δευτέρα.

«Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη. Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές», καταλήγει.