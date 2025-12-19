Μαρουσάκης: Κατάρρευση του αντικυκλώνα για φέτος - Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Για δύο καιρικές φάσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά, κάνει λόγο στην τελευταία του ανάρτηση για την πορεία του καιρού τις γιορτές ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Παρασκευής, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, κάνοντας τις εκτιμήσεις του για τον καιρό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, παραθέτοντας παράλληλα και χάρτες με την πορεία των φαινομένων.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αρχικά μιλά για την πρώτη διαταραχή που αναμένεται αύριο, Σάββατο, στη χώρα, καθώς έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Έπειτα, από την Τρίτη έρχεται νέο, ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας και όπως ακριβώς αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη συνέχεια οδεύουμε προς στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες συνθήκες.

«Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε. Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η "παρέλαση" διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις. 1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ). Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές - καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά. Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου», συνεχίζει.

«2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ) Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων - βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους», συμπληρώνει στην ανάρτησή του.

«Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα - ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό. Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας», καταλήγει.