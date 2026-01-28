Μαρουσάκης: Έρχεται κακοκαιρία σε δύο φάσεις - «Ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα» η Κυριακή

Νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά από σήμερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το οποίο θα «μοιραστεί» σε δύο φάσεις.

Ο μετεωρολόγος ενημέρωσε για διαδοχικές διαταραχές που θα κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα επηρεάσουν τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας.



Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρώτη φάση της, η κακοκαιρία θα περάσει επάνω από τη χώρα αύριο, Πέμπτη, επηρεάζοντας πολλές περιοχές. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, ενώ μέσα στο Σάββατο αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα κορυφωθεί την Κυριακή, με έμφαση στα κεντρικά, δυτικά και νότια.



Κύρια χαρακτηριστικά της επιδείνωσης του καιρού, θα είναι οι πολλές βροχές, καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές και πιο πολύ σε θαλάσσιες-παραθαλάσσιες εκτάσεις, όπως και οι πολύ θυελλώδεις νοτιάδες που θα «σαρώνουν» Ιόνιο και Αιγαίο.

Η αρχή της κακοκαιρίας και η κορύφωσή της

Πιο αναλυτικά, σήμερα διακρίνονται δύο τύποι καιρού: τα απομεινάρια της προηγούμενης κακοκαιρίας απομακρύνονται, όμως από το μεσημέρι αναμένονται βροχές στα δυτικά και βόρεια, που το βράδυ θα επεκταθούν ανατολικότερα. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση σε σχέση με εχθές, με αρνητικές τιμές σε ορισμένες περιοχές.



Για την Αττική, σήμερα ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος, ωστόσο οι βροχές θα εμφανιστούν αύριο, Πέμπτη. Η Πέμπτη θα είναι ημέρα κακοκαιρίας για τη χώρα, καθώς βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται στα δυτικά, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και αλλού με μικρότερη διάρκεια.



Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπως η Κρήτη. Το Σάββατο ο καιρός επιδεινώνεται εκ νέου, με βροχές και καταιγίδες και γενικευμένη αστάθεια.



Η Κυριακή χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα», από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς αναμένεται ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Το νέο κύμα προβλέπεται να πλήξει και την Αττική, καθώς και την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο, όπου εκτιμάται ότι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.