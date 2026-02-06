Μαρουσάκης: Χειμώνας από Δευτέρα - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και κρύο

Χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει λόγο για νέα επιδείνωση τη Δευτέρα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του το πρωί της Παρασκευής για τις επόμενες ημέρες, ανέφερε πως παραμένουμε σε συνεχή ροή διαδοχικών κακοκαιριών, καθώς μία ακόμη αναμένεται στη χώρα τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα ο καιρός κινείται σε δύο «μέτωπα», καθώς από τη μία παραμένουν τα λιγοστά φαινόμενα της κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, ενώ από το μεσημέρι και μετά περνά μια νέα, σύντομη διαταραχή θα φέρει ξανά βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Το πέρασμά της, ωστόσο, θα είναι γρήγορο και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι βροχές θα είναι παροδικές και θα εμφανιστούν κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς και στα πελάγη θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε καλές για την εποχή τιμές, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 17-18 βαθμούς σε ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, ενώ το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω άνοδος, ακόμη και στους 20 βαθμούς σε ανατολικές και νότιες περιοχές.

Μαρουσάκης: Εν αναμονή κακοκαιρίας συνοδευόμενης από πιο ψυχρές αέριες μάζες

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί σε γενικά ήπιους ρυθμούς όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με το Σαββατοκύριακο να κυλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Παρότι δεν θα λείψουν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, τα φαινόμενα θα είναι ασθενή και παροδικά. Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η άνοδος της θερμοκρασίας στη βόρεια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένεται η έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Σε σχέση με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, η βασική διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από πιο ψυχρές αέριες μάζες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, δίνοντας πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.

Έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα ο καιρός θα παραμείνει άστατος και βροχερός, αλλά με χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με αυτές που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες, καθώς η χώρα συνεχίζει να επηρεάζεται από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.