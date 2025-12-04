Μαρουσάκης για κακοκαιρία Byron: «Ολόκληρος ο νομός της Αττικής μπαίνει στο βαθύ κόκκινο από το απόγευμα»

Σε «βαθύ κόκκινο» θα βρίσκεται η Αττική από το απόγευμα της Πέμπτης σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων που αναμένονται στον νομό από την κακοκαιρία Byron.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία Byron, η οποία αναμένεται να ενταθεί το απόγευμα της Πέμπτης στην Αττική, πλήττοντας τις περισσότερες περιοχές με ισχυρά και ταυτόχρονα επικίνδυνα φαινόμενα.

Στη σημερινή πρόγνωσή του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας, αναμένεται να φέρει μεγάλο όγκο νερού λόγω των καταιγίδων, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αττικοβοιωτία, κεντρική και νότια Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα αλλά και Κρήτη.

«Έχουμε μπροστά μας τρεις ημέρες με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος, κάνοντας λόγο για μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά την Αττική, εξηγεί ότι η σημερινή νύχτα θα είναι πολύ δύσκολη, το ίδιο και η αυριανή.