Μαρουσάκης: Έρχεται νέο κύμα επικίνδυνης κακοκαιρίας - Χιόνια μέχρι τα χαμηλά της Αττικής

Σε ανάρτηση για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τις τελευταίες ημέρες, πλήθος μετεωρολόγων έχουν προειδοποιήσει στις προγνώσεις τους για νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα φέρει μαζί της μεγάλης έντασης και διάρκειας φαινόμενα, όπως σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη νέα ανάρτησή του για την πορεία των φαινομένων, κάνει λόγο για «πολικές θερμοκρασίες και χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας».

Αναλυτικότερα στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος μιλά για μία πολική αέρια μάζα που θα «κατηφορίσει» προς τη χώρα μας την Κυριακή δίνοντας χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Μάλιστα, από τη νέα εβδομάδα, το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος, με τον υδράργυρο να σημειώνει ραγδαία πτώση.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

«Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας. Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας. Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης)», συνεχίζει.

«Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας», συμπληρώνει.

«Το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια. Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασιά θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο», καταλήγει.