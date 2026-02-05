Μαρουσάκης: Έρχεται νέα οργανωμένη κακοκαιρία - Ψυχρές αέριες μάζες και χιόνια στα βουνά

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού, εξηγεί πως σημερινή ημέρα εξελίσσεται με έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι βροχές έχουν ήδη εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Το καιρικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ισχυρούς έως θυελλώδεις νοτιάδες, καθώς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που θα επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Την Παρασκευή αναμένεται μια πρόσκαιρη ανάπαυλα στον καιρό, χωρίς όμως να αποκλείεται νέο πέρασμα αστάθειας μέσα στην ίδια ημέρα. Η διαταραχή αυτή θα είναι ηπιότερη και θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο η εικόνα του καιρού θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και τοπική αστάθεια ενδέχεται να εμφανιστεί ξανά, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Τέλος την Κυριακή, οι συνθήκες θα είναι γενικά πιο ευνοϊκές, με τους νοτιάδες να συμβάλλουν σε άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας μπορεί να φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο παρά τη βελτίωση, από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Δευτέρας προβλέπεται νέα οργανωμένη κακοκαιρία, με πιθανή έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια.

Μάλιστα σε αυτό το σενάριο, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα ορεινά.