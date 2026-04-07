Μαρουσάκης: Έντονα άστατος καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή - Πτώση της θερμοκρασίας και κρύο

Ο καιρός αλλάζει προσωρινά δύο ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, και φέρνει βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από τις ζεστές ημέρες της Μεγάλης Τρίτης μέχρι τις πιο φθινοπωρινές θερμοκρασίες της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, η πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου νωρίτερα σήμερα το πρωί στο OPEN, συνδυάζει μικρές μεταβολές με την επιστροφή του καλού καιρού από την Κυριακή του Πάσχα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, εξήγησε ωστόσο συγκεκριμένα, πως δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα για την περιφορά του Επιταφίου, μόνο ότι η θερμοκρασία θα είναι αισθητά χαμηλότερη.

Καιρός: Παρασκευή και Σάββατο θα περάσει μια ψυχρή αέρια μάζα πάνω από τη χώρα

Μέχρι και την Πέμπτη, ο καιρός παραμένει άκρως ανοιξιάτικος, με θερμοκρασίες που φθάνουν στους 25-26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της χώρας.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια κυριαρχεί, με λίγα σύννεφα μόνο γύρω από Πάρνηθα και Πεντέλη το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα περάσει μια ψυχρή αέρια μάζα πάνω από τη χώρα, δημιουργώντας συννεφιά και βροχοπτώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα πέσει στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι παρά την προσωρινή επιδείνωση, οι θάλασσες παραμένουν ήρεμες, εκτός από τα νότια θαλάσσια τμήματα, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Μετά το Μεγάλο Σάββατο, οι βροχές και οι εντάσεις των βοριάδων θα υποχωρήσουν, ενώ ο ήλιος θα επιστρέψει δριμύτερος.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα πέσουν, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και οι μέρες θα είναι ιδανικές για γιορτές και οικογενειακές εξορμήσεις.



