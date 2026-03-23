Μαρουσάκης: Εν αναμονή νέου ισχυρού κύματος κακοκαιρίας από την Πέμπτη

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Όπως εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος, ο καιρός θυμίζει περισσότερο χειμώνας παρά άνοιξη τις τελευταίες ημέρες, ενώ τις επόμενες, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και οι βροχές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης και θα δώσει περαιτέρω επιδείνωση του καιρού.

Ο Μάρτιος κλείνει με έντονα σκαμπανεβάσματα στον καιρό, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές και τις βροχοπτώσεις να είναι πιο συχνές, ενώ όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος, η σταθεροποίηση του καιρού αναμένεται κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Μαρουσάκης: Οι εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών

Τις επόμενες μέρες η χώρα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα επηρεαστεί από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Αύριο Τρίτη, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν προς ανατολικά και νότια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα.

Στις 25 Μαρτίου ο καιρός θα είναι διπλότυπος: στα δυτικά και βόρεια τμήματα η μέρα θα είναι σχετικά ανοιξιάτικη με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ στα ανατολικά και νότια θα παραμείνει πιο χειμωνιάτικος, με διαστήματα βροχών, κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και περιοχές γύρω από το Αιγαίο, όπου θα πνέουν και ενισχυμένοι βοριάδες.

Την Πέμπτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας από δυτικά προς ανατολικά, ενώ από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα ενταθούν και η θερμοκρασία θα πέσει, δίνοντας έντονα άστατο καιρό σε όλη τη χώρα.

Προς τη Μεγάλη Εβδομάδα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, με εκτιμήσεις ότι γύρω στο Πάσχα οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες και ευνοϊκές.