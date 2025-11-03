Μαρουσάκης: Εν αναμονή κακοκαιρίας που θα απασχολήσει όλη τη χώρα

Βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να πλησιάζει τη χώρα μας τα επόμενα εικοσιτετράωρα, φέρνοντας μαζί ισχυρά καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών.

Από την προηγούμενη εβδομάδα πλήθος μετεωρολόγων είχαν επισημάνει την έλευση νέας κακοκαιρίας στη χώρα, η οποία θα φέρει μαζί της έντονες βροχές και καταιγίδες, στις περισσότερες περιοχές.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, εξηγεί πως η εβδομάδα αυτή θα χαρακτηρίζεται από άστατες συνθήκες. Μάλιστα, επισημαίνει ότι τα φαινόμενα αυτά, θα εστιάζονται κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Από σήμερα το απόγευμα, το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει και θα ξεκινήσουν οι βροχές από τα δυτικά της χώρας.

Έπειτα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται σταδιακά σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Μαρουσάκης: Η πορεία της κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Ο γνωστός μετεωρολόγος όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, η κακοκαιρία αναμένεται να απασχολήσει ολόκληρη τη χώρα.

Τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη, αναμένονται αρκετές και έντονες βροχές, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα και η Αττική, αναμένεται να δεχθεί αρκετές βροχές κοντά στην Τετάρτη.

Από την ίδια ημέρα, ο καιρός θα ξεκινήσει να παρουσιάζει σταδιακά βελτίωση και τα φαινόμενα αυτά θα περιορίζονται.