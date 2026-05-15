Μαρουσάκης: Διήμερο έντονης κακοκαιρίας, με καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Για δύο κύματα κακοκαιρίας το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Παρασκευής, μιλώντας στο OPEN για τον καιρό των επόμενων ημερών, κάνει λόγο συγκεκριμένα για δύο ημέρες έντονης κακοκαιρίας και αστάθειας στη χώρα.

Το ένα βαρομετρικό χαμηλό όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα φέρει βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, δίνοντας πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Το δεύτερο,θα φέρει πιο ζεστές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη, κυρίως στα νότια, όπου θα υπάρχουν συννεφιές και κάποιες λασποβροχές.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται, οι άνεμοι θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα από τη σκόνη και το σκηνικό θα γίνει πιο ήπιο.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει με φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Μάλιστα, οι βροχές αυτές θα συνοδεύονται από αφρικανική σκόνη, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας να εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η αφρικανική σκόνη, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, θα «κατεβαίνει» χαμηλά στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Στα βόρεια της χώρας τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα, με πιθανότητα εκδήλωσης ακόμη και καταιγίδων, ενώ το σύστημα αυτό θα αρχίσει να εξασθενεί προς το βράδυ του Σαββάτου, ολοκληρώνοντας τη δράση του μέσα στην ημέρα.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και στη βελτίωση της ατμόσφαιρας.

Από την αρχή της νέας εβδομάδας θα επικρατήσει πιο ήπιο σκηνικό, με τοπική απογευματινή αστάθεια και θερμοκρασίες γύρω στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.



