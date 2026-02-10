Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες στη χώρα μέχρι την Κυριακή - Καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου

Σταθερά άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λίγο για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέχρι την Κυριακή στη χώρα.

Για σήμερα όπως εξηγεί, οι βροχές θα είναι εντονότερες κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σταδιακά από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Όπως εξηγεί, η εβδομάδα θα κυλήσει με συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας, καθώς οι χαμηλές βαρομετρικές πιέσεις θα φέρνουν βροχές και άστατο καιρό σε όλη τη χώρα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι ασταθής το μεσημέρι με πιθανότητα βροχής, αλλά θα υπάρξουν και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Μαρουσάκης: Αλλεπάλληλες κακοκαιρίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Τις επόμενες μέρες θα περάσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, με έντονες βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι ήπιος το πρωί, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε έντονα φαινόμενα στη δυτική χώρα (Ιόνιο, Πίνδο και δυτικά της Πίνδου), με μεγάλο όγκο νερού. Σταδιακά η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα, φτάνοντας μέχρι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Την Τσικνοπέμπτη η χώρα θα χωριστεί ξανά σε δύο τμήματα: έντονα άστατος καιρός στη δυτική, κεντρική νότια χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου το πρωί, με βελτίωση το μεσημέρι για τα υπόλοιπα μέρη.

Παράλληλα, ένα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά αργότερα την ίδια ημέρα.

Στην Αττική, θα υπάρξει άνοιγμα του καιρού από το πρωί μέχρι το αργά το απόγευμα, ενώ στη δυτική χώρα οι ευκαιρίες για καλό καιρό θα περιοριστούν μόνο στις πρωινές ώρες.

Η Παρασκευή θα έχει βελτίωση, αλλά νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου. Οι άνεμοι θα είναι δυνατοί, ενώ δεν περιμένουμε ιδιαίτερο κρύο. Το Σάββατο και την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, αλλά οι βροχές θα συνεχιστούν.