Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες από σήμερα στη χώρα - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χιόνια

Χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού το επόμενο διήμερο, όπως ακριβώς είχαν προειδοποιήσει αρκετοί μετεωρολόγοι από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης με αναρτήσεις του στα social media, έκανε λόγο για έλευση του χειμώνα, καθώς όπως είχε ενημερώσει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ», τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας, διαδοχικές κακοκαιρίες.

Ο γνωστός μετεωρολόγος επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις αυτές στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, επισημαίνοντας πως τα κύρια χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και χιόνια.

Αναλυτικότερα, σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται σε Ιόνιο, Ήπειρο αλλά και δυτική Στερεά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μικροπλημμυρικά επεισόδια. Επίσης, θα επηρεαστούν και άλλα τμήματα της βόρειας Ελλάδας χωρίς ωστόσο να είναι έντονα τα φαινόμενα.

Την Τετάρτη το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί λίγο πιο ανατολικά και βόρεια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και πάλι η βορειοηπειρωτική χώρα και το βόρειο Ιόνιο, όπου εκεί θα σημειωθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Παράλληλα, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση και δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια στα βουνά.

Ο καιρός στην Αττική

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, στην Αττική δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, τουλάχιστον σημαντικές, μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 6 μποφόρ και ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου.