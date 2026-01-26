Μαρουσάκης: Διαδοχικά κύματα κακοκαιριών θα σαρώσουν τη χώρα - Την Τετάρτη έρχεται νέο

Συνεχή κύματα κακοκαιριών αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Την ώρα που αναμένεται επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ για την πορεία της κακοκαιρίας που ήδη πλήττει τη χώρα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αναλυτικότερα, ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού, ανέφερε πως τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από δυνατούς ανέμους, είναι τα χαρακτηριστικά που θα συνθέσουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.

Αναλυτικότερα, από το απόγευμα της Τετάρτης θα έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, ενώ την Κυριακή θα ακολουθήσει ξανά νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Συνεχή κύματα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Από σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται μια προσωρινή ύφεση του κύματος κακοκαιρίας, καθώς τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια θαλάσσια τμήματα.

Στο Αιγαίο, καθώς και σε περιοχές της Αττικοβοιωτίας, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται πιο έντονες.

Η ύφεση όμως θα είναι σύντομη, καθώς την Τετάρτη το μεσημέρι ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά και βορειοδυτικά, διασχίζοντας ολόκληρη την επικράτεια και φτάνοντας μέχρι την Πέμπτη.

Μικρή βελτίωση θα σημειωθεί την Παρασκευή, πριν ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας επηρεάσει ξανά τη χώρα την Κυριακή με παρόμοια χαρακτηριστικά, ισχυρούς νοτιάδες με θυελλώδεις ριπές, έντονες καταιγίδες σε θαλάσσιες περιοχές και έντονα φαινόμενα ακόμη και σε ορεινές περιοχές.