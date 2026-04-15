Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός - Υποχωρεί από τα επόμενα 24ωρα η αφρικανική σκόνη

Βροχερός και άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, εξήγησε πως και σήμερα, επιμένει η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης προς τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα, η οποία επηρεάζει την ατμόσφαιρα και σε συνδυασμό με τοπικές βροχές δημιουργεί φαινόμενα λασποβροχής.

Σήμερα αναμένονται αρκετές συννεφιές και πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ από την Παρασκευή και μετά, με τους βοριάδες, το φαινόμενο θα αρχίσει να υποχωρεί και η σκόνη θα απομακρυνθεί από τη χώρα.

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες στα βόρεια, ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές θα παραμείνουν πιο υψηλές, ειδικά προς το μεσημέρι.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Την Πέμπτη θα υπάρξουν λίγες βροχές και συννεφιά κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στα ανατολικά και θαλάσσια σημεία ο καιρός θα χειροτερέψει με περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη και σε επίπεδα θυέλλης, ενώ θα υπάρχει και αφρικανική σκόνη, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ την Κυριακή αναμένεται ξανά αστάθεια στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Σταδιακά από το Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν και η ατμόσφαιρα να καθαρίζει, με τη θερμοκρασία να παραμένει κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου χωρίς μεγάλες αλλαγές.