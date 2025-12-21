Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται καταιγίδες

Με άστατο καιρό ξεκινά η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, για αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές, αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές, η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές κυρίως προς το Ιόνιο Πέλαγος.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική, εκτιμάται ότι έρχονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια. Τοπικά ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά τμήματα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται συννεφιές, με πιθανότητα ασθενών βροχών προς τη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην ανατολική και τα νησιά του Ιονίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ