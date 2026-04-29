Μαρουσάκης: Άστατος καιρός την Πρωτομαγιά - Κρύο, βροχές και βοριάδες

Με άστατο καιρό αναμένεται η φετινή Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Πλήθος ειδικών, κάνουν λόγο για άστατο σκηνικό, το οποίο θα συνοδεύεται από ισχυρά καιρικά φαινόμενα, όπως βροχές, καταιγίδες και κρύο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Παρασκευή.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε αρχικά πως από το μεσημέρι της Πέμπτης, ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια πλησιάζει τη χώρα, φέρνοντας μαζί του έντονα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, μεταφέρει ψυχρό αέρα με αποτέλεσμα την πρώτη της θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων αλλά και βροχές.

Μαρουσάκης: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός θα ξεκινήσει ανοιξιάτικος, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου μέχρι το μεσημέρι.

Ωστόσο, από το απόγευμα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, καθώς θα αρχίσουν να εισέρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια.

Αυτό θα οδηγήσει σε επιδείνωση του καιρού κυρίως στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι.

Την Παρασκευή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο καιρός θα παραμείνει άστατος κυρίως στις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο, με κατά διαστήματα βροχές σε περιοχές όπως η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος και τα νησιά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπερνά τους 20 βαθμού και οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και σε θυελλώδεις εντάσεις.

Το Σάββατο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, με βελτίωση στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά φαινόμενα θα επιμείνουν σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου και νοτιότερα. Την Κυριακή, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, με αρκετή ηλιοφάνεια, αν και το πρωί και το βράδυ θα παραμείνει ψύχρα.