Μαρουσάκης: Άστατος καιρός με ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες στη χώρα

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωση του για τον καιρό σήμερα, εξηγεί πως από το απόγευμα και έπειτα, σε ορισμένες περιοχές θα σημειωθούν κατά τόπους μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σήμερα «στον ηπειρωτικό κορμό θα επικρατήσει ο άστατος καιρός, ενώ το μεσημέρι και απόγευμα οι συννεφιές θα κάνουν την εμφάνισή τους στον ουράνιο θόλο».

Αποτέλεσμα αυτού είναι να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στις ορεινές, ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου.

Σχετικά με την Αττική, ο κ. Μαρουσάκης εξήγησε πως παρότι θα σημειωθούν λίγες συννεφιές, αργότερα θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες, σχετικά φυσιολογικές, για την εποχή επίπεδα.