Μαρουσάκης: Από τον καύσωνα στις καταιγίδες - Πότε αλλάζει ο καιρός

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, κατά τη σημερινή του πρόγνωση, στάθηκε στη μεταβολή του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς κατηφορίζει στη χώρα νέα ψυχρή αέρια μάζα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αφού επιβεβαίωσε τα δεδομένα των τελευταιών ημερών για τον πρώτο καύσωνα στη χώρα και τα 40άρια, μίλησε για την καιρική διαταραχή η οποία αναμένεται, κατά τον ίδιο, να εμφανιστεί από την Τετάρτη και μετά.

«Θα έχουμε έντονες καιρικές μεταβολές στη χώρα μας το επόμενο 10ήμερο. Αυτό σημαίνει ότι από την πολλή ζέστη που θα κρατήσει περίπου και την Τρίτη με θερμοκρασίες τοπικά ίσως πάνω από τους 40, θα οδηγήθουμε στο άλλο άκρο με έντονη αστάθεια, έντονες βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας» ανέφερε αρχικά ο μετεωρολόγος.

«Άρα, η επόμενη εβδομάδα, μετά και την Τετάρτη θα είναι αρκετά επικίνδυνη καθώς θα κατέβει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, θα συγκρουστεί με την πολύ θερμή, που βρίσκεται πάνω από τη χώρα μας και θα δημιουργήσει συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας» συνέχισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Καταλήγοντας ως προς τη διάρκεια, τόνισε: «με τη σειρά της αυτή η διαδικασία θα προκαλέσει φαινόμενα βροχών, καταιγίδων μέχρι περίπου και το τέλος της επόμενης εβδομάδας».

Καιρός: Πού θα παρατηρηθούν τα πρώτα 40άρια

Η χώρα μπαίνει σταδιακά σε τροχιά καύσωνα, καθώς θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα από το Σάββατο, με την κορύφωση να αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί, παράλληλα, ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Από το Σάββατο, ο «ιταλικός καύσωνας» θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει περισσότερο τη χώρα. Το διήμερο Κυριακή - Δευτέρα αναμένονται θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές οι οποίες παραδοσιακά πλήττονται από τη ζέστη, όπως η Θεσσαλία, η κεντρική Ελλάδα και η πεδιάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Στην Αττική, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 39 με 40 βαθμούς.

Τέλος, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν από την Κυριακή έως και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται «ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας».