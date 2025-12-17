Μαρουσάκης: Ανοίγει ο δρόμος για κακοκαιρίες - Έρχονται βροχές και χιόνια

Ο καιρός αλλάζει και η ηλιοφάνεια θα αντικατασταθεί από άστατες συνθήκες, εν αναμονή φαινομένων που θυμίζουν χειμώνα.

Ανοίγει σταδιακά ο δρόμος για κακοκαιρίες τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να αρχίζει επιτέλους να συμβαδίζει με την εποχή, λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο μετεωρολόγος του Open εκτιμά ότι η περίοδος των διακοπών για τα Χριστούγεννα θα συνοδεύεται από κακοκαιρία.

«Από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη θα μας "δώσει" αρκετές βροχές κάτω χαμηλά και χιόνα, κυρίως στα βουνά μας. Δεν αποκλείεται στην αλλαγή του έτους να δούμε το χιόνι να κατεβαίνει και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Είναι όμως κάτι που δεν έχει σταθεροποιηθεί. Επιτέλους συμβαδίζει ο καιρός με την εποχή στην όποια βρισκόμαστε», τόνισε.

Μέχρι στιγμής, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, γεγονός που σημαίνει, ότι έχει «μπλοκάρει» την έλευση οργανωμένων κακοκαιριών. Από τις επόμενες ημέρες, όμως, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει, με πιο ψυχρές αέριες μάζες να κινούνται προς τη χώρα, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και μετατροπή των βροχοπτώσεων σε χιονοπτώσεις, αρχικά στα ορεινά και ενδεχομένως σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Για σήμερα δεν καταγράφεται ουσιαστική μεταβολή του καιρού. Θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα κινηθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, χωρίς να δώσουν αξιόλογα φαινόμενα.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στο ημερήσιο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναφέρεται για τον καιρό σήμερα:

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας, στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός πιο αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, οι οποίες στη δυτική Μακεδονία θα είναι πιο πυκνές και ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας και στην Ήπειρο και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τις πρωινές ώρες από νότιες, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, ενώ κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

