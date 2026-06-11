Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός με βαρομετρικό χαμηλό - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, με νεότερη πρόγνωσή του, παρουσίασε τον καιρό των επόμενων ημερών, καθώς αναμένεται να αλλάξει λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή των βορειοδυτικών Βαλκανίων.

«Θα είναι μία σύντομη μεταβολή. Δηλαδή αύριο, Παρασκευή και το Σάββατο αναμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα» ανέφερε αρχικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Εξηγώντας πώς θα επηρεαστεί η χώρα από το βαρομετρικό χαμηλό, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε: «πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αναμένεται να μετατοπιστεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, νότια και νοτιοανατολικά. Έτσι, λοιπόν, αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά».

Κλέαρχος Μαρουσάκης - Καιρός: Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

«Το σύστημα της κακοκαιρίας συνοδεύεται και από μετωπική δραστηριότητα, δηλαδή από ένα ψυχρό μέτωπο. Αυτό σημαίνει ότι πιο ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα θα επηρεάσουν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει έντονη αστάθεια, κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών» συνέχισε ο μετεωρολόγος.

«Από το πρωί της Παρασκευής, θα δώσει πάλι βροχές από τα βόρεια προς τα νότια» πρόσθεσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναφερόμενος στον νομό Αττικής, διευκρίνισε πως θα επηρεαστεί από το κύμα αστάθειας. «Αύριο από το απόγευμα και στη συνέχεια να περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Μέσα στην αυριανή νύχτα θα έχουμε έντονη αστάθεια, με τον καιρό να βελτιώνεται μέσα στο Σάββατο» κατέληξε ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.