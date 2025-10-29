Μαρουσάκης: Aβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει νέες καταιγίδες την Παρασκευή

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για νέο κύκλο βροχών αλλά και καταιγίδων τις επόμενες ημέρες στη χώρα, στη νέα πρόγνωση του για τον καιρό.

Μετά τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίας, το τελευταίο διάστημα επικρατούν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, όπως εξηγεί στη σημερινή πρόγνωση του, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, προς τα δυτικά και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό κοντά στην Παρασκευή και το Σάββατο, θα προσπαθήσει να πλησιάσει τη χώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες βροχές».

«Θα δώσει βροχές και καταιγίδες στο δυτικό και νότια Ιόνιο, τα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου και σε τμήματα της Κρήτης», εξηγεί στη συνέχεια.

Τέλος, καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το Σάββατο αυτό το σύστημα κακοκαιρίας θα καταφέρει να δώσει βροχές και ενδέχεται και καταιγίδες στις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω».