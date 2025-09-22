Μάρω Κοντού: Την είδαν στον δρόμο και τους ζήτησε να την πάρουν μαζί λόγω της απεργίας ταξί

Η Μάρω Κοντού ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν μαζί στο αυτοκίνητο λόγω της απεργίας ταξί.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social φαίνεται η Μάρω Κοντού στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και οι κοπέλες να χαμογελούν στις θέσεις οδηγού και συνοδηγού.

Όπως περιέγραψαν, είδαν ξαφνικά την ηθοποιό να στέκεται στον δρόμο και σταμάτησαν αρχικά για να τη χαιρετήσουν. Τότε, η Μάρω Κοντού τους ζήτησε αν μπορούν να τη μεταφέρουν στον προορισμό της, καθώς λόγω της απεργίας δεν κυκλοφορούσαν ταξί.

«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε» έγραψαν στο Facebook για τη συνάντηση με τη Μάρω Κοντού.