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Μάρω Κοντού: Θαυμαστές συνεχίζουν να αφήνουν σημειώματα έξω από το σπίτι της «Ελενίτσας» στην Πλάκα

Η είσοδος του ιστορικού σπιτιού στην Πλάκα παραμένει γεμάτη λουλούδια και χειρόγραφα σημειώματα

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΚΟΒΙΚΟΥ ΠΛΑΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. LiFO
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Η αγάπη του κόσμου για τη Μάρω Κοντού εξακολουθεί να εκφράζεται με τον πιο απλό αλλά και συγκινητικό τρόπο.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού, η είσοδος του ιστορικού σπιτιού στην Πλάκα, που ταυτίστηκε με την εμβληματική κινηματογραφική «Ελενίτσα» και τον «Αντωνάκη» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», παραμένει γεμάτη λουλούδια και χειρόγραφα σημειώματα.

Περαστικοί, θαυμαστές και άνθρωποι που μεγάλωσαν με τις ταινίες της σταματούν καθημερινά μπροστά στην καγκελόπορτα του σπιτιού, αφήνοντας ένα λουλούδι ή λίγες λέξεις στη μνήμη της γυναίκας που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο.

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΚΟΒΙΚΟΥ ΠΛΑΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. LiFO
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΚΟΒΙΚΟΥ ΠΛΑΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. LiFO

Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι, κυρία Κοκοβίκου...»

Ανάμεσα στα μηνύματα που έχουν δεθεί στα κάγκελα, ξεχωρίζει το συγκινητικό σημείωμα: «Καλό ταξίδι, κυρία Κοκοβίκου... Η Ελλάδα θα χαμογελά πάντα μέσα από εσένα», ενώ λίγα εκατοστά πιο δίπλα ένα λευκό τριαντάφυλλο συνοδεύεται από τη φράση: «Καλό Παράδεισο κυρία Κοκοβίκου». Σε ένα ακόμη χειρόγραφο μήνυμα κάποιος γράφει: «Αγαπημένη... Θα μας λείψεις», εκφράζοντας το συναίσθημα χιλιάδων ανθρώπων που ένιωθαν τη Μάρω Κοντού σαν κομμάτι της δικής τους ζωής.

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΚΟΒΙΚΟΥ ΠΛΑΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. LiFO
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΚΟΒΙΚΟΥ ΠΛΑΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. LiFO

Το σπίτι της Πλάκας, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, έχει μετατραπεί αυτές τις ημέρες σε έναν άτυπο χώρο μνήμης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας επιλέγουν να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη ηθοποιό στο μέρος όπου γυρίστηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ελληνικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Ελλάδα

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