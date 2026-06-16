Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα - Η ενημέρωση για την υγεία της

Η Μάρω Κοντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», μετά από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Σε δηλώσεις του για τη νοσηλεία της ηθοποιού, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) ανέφερε, ότι πρόκειται για «σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα».

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το Αττικό νοσοκομείο και οι συνάδελφοι με ενημέρωσαν πως στη χθεσινή εφημερία, μεταφέρθηκε η κυρία Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Υπεβλήθη σε εξετάσεις, παρακολουθείται, νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Είναι σταθερή η κατάστασή της».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η Μάρω Κοντού παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο και λαμβάνει αγωγή. Όπως πρόσθεσε ο κ. Γιαννακός: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι μεγάλη γυναίκα, κάνουμε ό,τι μπορούμε όπως για όλους τους ασθενείς και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να γυρίσει σπίτι της».

Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού: Φέρεται να ανταποκρίνεται θετικά

Ρεπορτάζ του Open News, αναφέρει ότι «οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν» και πως «αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για κάτι σοβαρότερο από μια απλή ίωση, ωστόσο, δεν είναι τόσο σοβαρό για να νοσηλευθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ανταποκρίνεται θετικά.



Με πληροφορίες από Alpha News