Μάρω Κοντού σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις: «Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή πάνω σε ένα χορό»

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Τι είχε πει η Μάρω Κοντού για τον θάνατο

Τον Οκτώβριο, η ηθοποιός είχε παραχωρήσει μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στο Mega και τη Φαίη Σκορδά. Προς το τέλος της συζήτησής τους, η παρουσιάστρια ρώτησε τη Μάρω Κοντού «Τι ονειρεύεσαι;», με την ηθοποιό να απαντά κάνοντας μια αναφορά στον θάνατο και ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο ήθελε να φύγει από τη ζωή.

«Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου», απάντησε με τη Φαίη Σκορδά να αντιδρά, σχολιάζοντας: «Ε σταμάτα τώρα».

Η Μάρω Κοντού, συνέχισε λέγοντας: «Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω μια στιγμή, ή στον ύπνο ή στην μπιρίμπα η στο περπάτημα, ή σε έναν χορό επάνω.. ε τι; Αιώνια είμαι; Αποκλείεται. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει δύο, τρία...τέσσερα, πέντε... (χρόνια). Και λες /"μόνο πέντε;" και να είσαι τυχερή που αν πέντε... Είναι περίεργο συναίσθημα αλλά δεν με καίει».

«Δεν με αγχώνει γιατί κανείς δεν είναι εξαίρεση, όλοι κάνουμε την πορεία, όλοι είμαστε ίσοι σε αυτό», τόνισε η Μάρω Κοντού.

Μάρω Κοντού: Το αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social, ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει» έγραψε αρχικά, ζητώντας από όσους τον καλούν να κατανοήσουν τη θέση στην οποία είναι μετά τον θάνατο της ηθοποιού.

«Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα» συνέχισε ο ηθοποιός.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

