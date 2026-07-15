Μάρω Κοντού: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της - Τι ζήτησε από τους φίλους της

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η κηδεία της ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 11:00 το πρωί.

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Η Μάρω Κοντού παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέλος, καθώς μόλις πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Η ίδια, παρά την περιπέτεια με την υγεία της, δεν διαμαρτυρήθηκε σε κανέναν και βρισκόταν κανονικά στο πλατό, πραγματοποιώντας τα γυρίσματα που απαιτούσε ο ρόλος της.

«Ήταν εκεί οκτάωρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, γυρίζοντας τη μία σκηνή μετά την άλλη και δίνοντας τη λάμψη της στο πλατό», υπογραμμίζεται σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

Μάρω Κοντού: Η τελευταία της επιθυμία - Τι ζήτησε από τους φίλους της

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία στον ηθοποιό Νικήτα Κακλαμάνη, που υπήρξε στενός της φίλος. Του ζήτησε, την επόμενη φορά που θα βγει όλη η παρέα με την οποία συναντιούνταν συχνά για φαγητό, ποτό ή για να παίξουν μπιρίμπα, να υπάρχει μπροστά από την άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, δείχνοντας έτσι ότι θα παραμείνει για πάντα ανεξάρτητη, ελεύθερη και πιστή στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να ζήσει τη ζωή της.

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Τι είχε πει η Μάρω Κοντού για τον θάνατο

Τον Οκτώβριο, η ηθοποιός είχε παραχωρήσει μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στο Mega και τη Φαίη Σκορδά. Προς το τέλος της συζήτησής τους, η παρουσιάστρια ρώτησε τη Μάρω Κοντού «Τι ονειρεύεσαι;», με την ηθοποιό να απαντά κάνοντας μια αναφορά στον θάνατο και ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο ήθελε να φύγει από τη ζωή.

«Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου», απάντησε με τη Φαίη Σκορδά να αντιδρά, σχολιάζοντας: «Ε σταμάτα τώρα».

Η Μάρω Κοντού, συνέχισε λέγοντας: «Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω μια στιγμή, ή στον ύπνο ή στην μπιρίμπα η στο περπάτημα, ή σε έναν χορό επάνω.. ε τι; Αιώνια είμαι; Αποκλείεται. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει δύο, τρία...τέσσερα, πέντε... (χρόνια). Και λες "μόνο πέντε;" και να είσαι τυχερή αν πέντε... Είναι περίεργο συναίσθημα αλλά δεν με καίει».

«Δεν με αγχώνει γιατί κανείς δεν είναι εξαίρεση, όλοι κάνουμε την πορεία, όλοι είμαστε ίσοι σε αυτό», τόνισε η Μάρω Κοντού.

Με πληροφορίες από Mega