Μάρω Κοντού: Πώς συνελήφθη ο ηλικιωμένος με το μαχαίρι - «Πρώτα είπε πως είναι θαυμαστής και μετά συγγενής»

Συνελήφθη ηλικιωμένος άνδρας που ήθελε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, στο Αττικόν.

Το περιστατικό με τον άνδρα και τη Μάρω Κοντού συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (24/6). Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι έγινε αντιληπτό από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, από νοσηλευτές, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι στην πίσω τσέπη υπάρχει το μαχαίρι.

Μάρω Κοντού: «Ο 90χρονος περιφερόταν και κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη»

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στο Buongiorno για το συμβάν.

«Χθες το βράδυ λοιπόν 10 η ώρα, έξω από την καρδιολογική κλινική, στην είσοδό της, περιφερόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη στο χέρι. Τον αντιλήφθηκε μία νοσηλεύτρια. Είπε ότι είναι θαυμαστής, την άλλη έλεγε ότι είναι συγγενής, ξάδελφος της κ. Κοντού και θέλει να τη δει, αλλά αντιλήφθηκε όμως ότι στην πίσω τσέπη είχε μια θήκη στην οποία μέσα υπήρχε μαχαίρι. Αμέσως ειδοποίησε τους σεκιούριτι, ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία και τον συνέλαβαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν είχε και καμιά ψυχική νόσο, αν έμπαινε στον θάλαμό της και τα κατάφερνε, μπορεί σήμερα να είχαμε ένα τραγικότατο συμβάν και να μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση», είπε αρχικά.

Ο κ. Γιαννάκος συμπλήρωσε: «Εγώ θέλω έτσι πραγματικά να εξάρω τη συμπεριφορά της κ. Κοντού στο νοσοκομείο, διότι είναι από τους λίγους επώνυμους που δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση. Βρίσκεται σε ένα θάλαμο με τέσσερις άλλους ασθενείς και το προτιμάει αυτό, και είναι η χαρά του θαλάμου για όλους τους ασθενείς. Έχει πάντα έναν καλό λόγο, τους λέει ιστορίες, πραγματικά αξιοθαύμαστη. Η πόρτα είναι κλειστή στην κλινική το βράδυ. Αυτός έψαχνε μια ευκαιρία να μπει μέσα, που μπορεί να έκανε και το χειρότερο αν δεν γινόταν αντιληπτός. Η νοσηλεύτρια, όταν αντιλήφθηκε το μαχαίρι, ειδοποίησε τους security. Και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι security την Αστυνομία. Και όλοι μαζί συνέλαβαν τον άνθρωπο».

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