Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν».

Η γνωστή ηθοποιός που υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο ύστερα από πέσιμο, γύρισε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου στο σπίτι της, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Από χθες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της. Οι γιατροί έκριναν ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει σε περιβάλλον δικό της και έξω από τα νοσοκομεία. Η ίδια είναι στο σπίτι της από χθες το απόγευμα για να ξεκουραστεί και να βρει τα πατήματά της. Ο ανιψιός της είναι συνέχεια μαζί της για να τη βοηθάει, αλλά δε θα δεχτεί άλλες επισκέψεις» ανέφερε το Πρωινό.

Μάρω Κοντού: Ήταν σχεδόν δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται πως η Μάρω Κοντού μεταφέρθηκε στο Αττικόν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου όπου και νοσηλεύτηκε.

Κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο, συνέβη ένα περιστατικό με έναν ηλικιωμένο ο οποίος είχε μαχαίρι σε θήκη και προσπάθησε να τη δει, ωστόσο έγινε αντιληπτός, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Αστυνομία η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε δηλώσει για το συμβάν.

«Χθες το βράδυ λοιπόν 10 η ώρα, έξω από την καρδιολογική κλινική, στην είσοδό της, περιφερόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη στο χέρι. Τον αντιλήφθηκε μία νοσηλεύτρια. Είπε ότι είναι θαυμαστής, την άλλη έλεγε ότι είναι συγγενής, ξάδελφος της κ. Κοντού και θέλει να τη δει, αλλά αντιλήφθηκε όμως ότι στην πίσω τσέπη είχε μια θήκη στην οποία μέσα υπήρχε μαχαίρι. Αμέσως ειδοποίησε τους σεκιούριτι, ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία και τον συνέλαβαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν είχε και καμιά ψυχική νόσο, αν έμπαινε στον θάλαμό της και τα κατάφερνε, μπορεί σήμερα να είχαμε ένα τραγικότατο συμβάν και να μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση.

Εγώ θέλω έτσι πραγματικά να εξάρω τη συμπεριφορά της κ. Κοντού στο νοσοκομείο, διότι είναι από τους λίγους επώνυμους που δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση. Βρίσκεται σε ένα θάλαμο με τέσσερις άλλους ασθενείς και το προτιμάει αυτό, και είναι η χαρά του θαλάμου για όλους τους ασθενείς. Έχει πάντα έναν καλό λόγο, τους λέει ιστορίες, πραγματικά αξιοθαύμαστη. Η πόρτα είναι κλειστή στην κλινική το βράδυ. Αυτός έψαχνε μια ευκαιρία να μπει μέσα, που μπορεί να έκανε και το χειρότερο αν δεν γινόταν αντιληπτός. Η νοσηλεύτρια, όταν αντιλήφθηκε το μαχαίρι, ειδοποίησε τους security. Και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι security την Αστυνομία. Και όλοι μαζί συνέλαβαν τον άνθρωπο».