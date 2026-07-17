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Μάρω Κοντού: Ο Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία της επιθυμία στο αγαπημένο της στέκι

Μάρω Κοντού και Νικήτας Κακλαμάνης ήταν και επί σειρά ετών στενοί φίλοι

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ Facebook Twitter
Μάρω Κοντού και Νικήτας Κακλαμάνης/ Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρω Κοντού, εκπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης βρέθηκε στο αγαπημένο στέκι της σπουδαίας ηθοποιού και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας την τελευταία επιθυμία που του είχε εκφράσει η ίδια.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα.

Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες.

Μάρω Κοντού: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι καθώς και απλός κόσμος στην ηθοποιό Μάρω Κοντού.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. 

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