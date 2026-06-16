Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας της

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» διακομίστηκε την Δευτέρα (15.6.26) η Μάρω Κοντού η οποία νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική.

Τη νοσηλεία της ηθοποιού επιβεβαίωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Μάρω Κοντού: Η κατάσταση της υγείας της

Όπως ανέφερε, η Μάρω Κοντού έφτασε τη Δευτέρα στην εφημερία του νοσοκομείου «Αττικόν» και παρακολουθείται από ιατρικό προσωπικό καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα καταφέρει. Μιλάμε για μια γυναίκα ηλικιωμένη, κάνουμε ο,τι μπορούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.