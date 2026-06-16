Μάρω Κοντού: Με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα στο πλευρό η ηθοποιός

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Αττικόν» και, μετά από ανακρίβειες που διακινήθηκαν σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ηθοποιός σε επικοινωνία της με το Mega, είχε ένα ατύχημα, το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό της σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός της, ενώ ξεκαθάρισε και ποια ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή με την υγεία της, μετά το ατύχημα.

Όπως μετέφερε ρεπόρτερ της εκπομπής «Live News» το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου, η Μάρω Κοντού γλίστρησε, έπεσε και έσπασε το πόδι της με αποτέλεσμα την κάκωση στο αριστερό ισχίο της, ενώ έχει σπάσει και ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η ηθοποιός επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον και δεν αντιμετωπίζει κανένα καρδιολογικό πρόβλημα.

