Μάριος Οικονόμου: Αρνητικά τα νέα τεστ για τον πρώην ποδοσφαιριστή

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων συνεχίζει να νοσηλεύεται ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Οι θεράποντες γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων συνεχίζουν τη διενέργεια τεστ στον εγκέφαλο του Μάριου Οικονόμου καθώς -και- σπινθηρογραφήματα, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.

Πληροφορίες, που επικαλείται σχετικά ο ΣΚΑΪ, αναφέρουν πως γίνονται συζητήσεις με την οικογένεια του γνωστού ποδοσφαιριστή για δωρεά οργάνων, γεγονός όμως που δεν έχουν επιβεβαιώσει οι συγγενείς του.

Οι γιατροί του νοσοκομείου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα συνεχίσουν τα τεστ στον Μάριο Οικονόμου, για να δουν εάν ανταποκρίνεται.

Μάριος Οικονόμου: Το τροχαίο που είχε

Ο Μάριος Οικονόμου, ποδοσφαιριστής, μεταξύ άλλων της ΑΕΚ, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στις 23 Μαΐου, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου στο κεφάλι.

Ο Μάριος Οικονόμου διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.