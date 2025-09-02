Ελλάδα

Μαρίνα Ζέας: Ταχύπλοο πήρε φωτιά ενώ ήταν εν πλω - Ένας επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα

Βίντεο - ντοκουμέντο από το σοβαρό περιστατικό

LifO Newsroom
Η στιγμή που το ταχύπλοο έχει πάρει φωτιά στη Μαρίνα Ζέας / Glomex

Σοβαρό περιστατικό με ταχύπλοο σημειώθηκε την Κυριακή, στη Μαρίνας Ζέας στον Πειραιά.

Το μεσημέρι της Κυριακής ταχύπλοο σκάφος έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν εν πλω στη Μαρίνα Ζέας, με αποτέλεσμα στο σημείο να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ταχύπλοο βρίσκονταν δύο επιβαίνοντες την ώρα της φωτιάς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να βουτήξει στη θάλασσα προκειμένου να μην τον φτάσουν οι φλόγες.

Μάλιστα, βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, απαθανατίζει το περιστατικό με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα στο σκάφος.

Ωστόσο, η άμεση επέμβαση του προσωπικού της Μαρίνας Ζέας και του Λιμενικού, εξασφάλισε την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την  ασφάλεια των παρευρισκόμενων.

