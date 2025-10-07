Μαρίνα Σάττι: «Θα χρειαστώ λίγο χρόνο» - Αποκάλυψε πως θα κάνει διάλειμμα από τη μουσική

Η Μαρίνα Σάττι αποκάλυψε πως έχει αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική, μετά την περιοδεία της στις ΗΠΑ.

Η Μαρίνα Σάττι, που διανύει αδιαμφισβήτητα μία από τις καλύτερες χρονιές της επαγγελματικά, καθώς είναι ξανά υποψήφια στα UK Music Video Awards και ετοιμάζεται για πρώτη της περιοδεία στις ΗΠΑ, προχώρησε στην αποκάλυψη αυτή, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια υπενθυμίζεται πως πριν λίγο καιρό ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τις συναυλίες της στην Ευρώπη και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η περιοδεία της στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, θεωρεί πως πρέπει να πάρει λίγο χρόνο μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή της τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τη συμμετοχή της στη Eurovision και μετά.

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε, δεν ξέρω πόσο είναι, δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δε θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί ξέρεις οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά» αναφέρει αρχικά η Μαρίνα Σάττι μιλώντας στο WiWibloggs. «Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο,» συνέχισε.

«Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά», κατέληξε.