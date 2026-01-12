Μαρία Καρυστιανού: «Στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε κι εμείς»

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τοποθετήθηκε για την πιθανότητα συμμετοχής στις επόμενες, κοινοβουλευτικές εκλογές με το νέο κόμμα το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει.

Ερωτώμενη σχετικά για το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα της, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε σχετικά: «επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε, γιατί εγώ πραγματικά μετά τον θάνατο της κόρης μου και βλέποντας όλα αυτά, θεωρώ ότι, χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε μία αποστολή, γιατί εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά απ' όλο αυτό η δικαίωση της χώρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής».

«Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε πραγματικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς» είπε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού.