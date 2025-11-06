Μαρία Καρυστιανού: «Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, μίλησε στο Kontra σχετικά με τα σενάρια δημιουργίας κόμματος, που είχαν προκύψει από αναρτήσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου.

«Εξάλλου, ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό. Είπα ότι η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά, εγώ ενθαρρύνω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μεγαλειώδης κοινωνική αντίδραση» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως αποκάλυψε, γνώρισε τον κ. Καραχάλιο μέσω κοινού γνωστού και δεν γνώριζε ότι υπήρξε σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Δεν ξέρω, λοιπόν, γιατί θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου», σχολίασε.

Μαρία Καρυστιανού: «Χρειάζεται αλλαγή – Συνεχίζω για την κόρη μου»

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι λαμβάνει καθημερινά χιλιάδες μηνύματα στήριξης από πολίτες που την ενθαρρύνουν να συνεχίσει τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

«Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Στο όνομα της μνήμης της», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κοινωνική αντίδραση θα οδηγήσει σε κάθαρση και αλήθεια.

Μιλώντας για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια, η κυρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «δολοφονίες χαρακτήρων και συκοφαντίες». «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Εδώ και δυόμισι χρόνια με χτυπούν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματά», τόνισε.