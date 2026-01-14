Μαρία Καρυστιανού: Δεκτή η παραίτησή της από ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Δεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, όπως αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, ενώ ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου με θέμα, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται, πως η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΔΣ μέσω ανάρτησής της στο Facebook.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Εγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Εγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Εγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παύλος Ασλανίδης

Ελένη Βασάρα

Μιρέλα Ρούτσι

Βασίλης Παυλίδης

Αναστάσιος Ταχμαζίδης