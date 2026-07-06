Μαρία Αντωνογιαννάκη: Βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο η αιτία θανάτου της δημοσιογράφου

Στις 16:00 το απόγευμα θα τελεστεί -από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού- η κηδεία της δημοσιογράφου Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία 46 ετών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, αποδίδοντας τον θάνατο της δημοσιογράφου σε βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η δημοσιογράφος, Μαρία Αντωνογιαννάκη, υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μαρία Αντωνογιαννάκη: Το απόγευμα της Δευτέρας η κηδεία της

Η κηδεία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη θα τελεστεί στις 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εργαζόταν στο Κρήτη TV και στο neakriti.gr και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται να άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο αυτοκίνητό της.

Όπως έγινε γνωστό, την κατέγραψε κάμερα ασφαλείας να ανεβαίνει αρχικά στο σπίτι της και στη συνέχεια να κατεβαίνει στο γκαράζ και στο αυτοκίνητό της. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.

Το neakriti.gr, ο ιστότοπος που εργαζόταν, τη χαρακτήρισε ως μία «άξια συνεργάτιδα που βρισκόταν στον όμιλο κοντά δύο δεκαετίες και πάντα αποτελούσε υπόδειγμα εργατικότητας, φιλότιμου και αξιοπιστίας».

«Η δικιά μας Μαρία, ένα κορίτσι χαρούμενο, φιλότιμο, έτοιμη πάντα να αστειευτεί, έτοιμη να προσφέρει λίγη από τη χαρά της ζωής. Άλλωστε η Μαρία ήταν η προσωποποίηση της χαράς της ζωής» αναφέρει μεταξύ άλλων το κρητικό μέσο ενημέρωσης.