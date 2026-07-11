Marfin: «Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για την επίθεση», σύμφωνα με την Αστυνομία

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη δύο 42χρονων, ενώ μια 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση να επιστρέψει για να καταθέσει.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ο εμπρησμός δεν αποτέλεσε μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά ήταν προϊόν οργανωμένου σχεδίου. Στην επίθεση εκτιμάται ότι ενεπλάκησαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε δύο υποομάδες με συγκεκριμένους ρόλους. Κάποια μέλη είχαν αναλάβει το εκτελεστικό κομμάτι, σπάζοντας τη βιτρίνα και ρίχνοντας εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό, ενώ τα υπόλοιπα προσέφεραν συντονισμό, προστασία και υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Η πρόοδος των ερευνών βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι Αρχές εφάρμοσαν εξελιγμένες μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης, επιτυγχάνοντας την ανάκτηση και αποκατάσταση δεδομένων χαμηλού επιπέδου από τα μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής της τράπεζας. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος των εμπρηστικών επιθέσεων, προσφέροντας κρίσιμα στοιχεία για τη μετέπειτα πορεία της έρευνας.

Το ανώνυμο e-mail που «κούμπωσε» με άλλα στοιχεία

Η ταυτοποίηση των τριών φερόμενων δραστών προέκυψε από τον συνδυασμό μιας παλαιότερης έρευνας της Αντιτρομοκρατικής με νέα δεδομένα. To υλικό που είχε συγκεντρωθεί το 2020 συσχετίστηκε με πρόσφατο οπτικό υλικό που εστάλη ανώνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από περίπου έναν χρόνο, οδηγώντας τελικά στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Η αρχή του νήματος βρίσκεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, όταν η Αντιτρομοκρατική εντόπισε σε αποθήκη στο Κουκάκι εκρηκτικές ύλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και φυσίγγια καλάσνικοφ. Ο χώρος είχε μισθωθεί από γνωστό αντιεξουσιαστή με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος και συνελήφθη. Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό που περιλάμβανε φωτογραφίες από διακοπές του 2009, όπου ο ίδιος εμφανιζόταν μαζί με τους τρεις σημερινούς κατηγορούμενους.

Το συγκεκριμένο υλικό παραδόθηκε πρόσφατα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και συγκρίθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια με το νέο βίντεο της επίθεσης που είχε σταλεί ανώνυμα. Από τη σύγκριση διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους κουκουλοφόρους φορούσαν τα ίδια ρούχα με τα πρόσωπα των φωτογραφιών του 2009. Η έκθεση ταυτοποίησης που συντάχθηκε διαβιβάστηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια, η οποία έκρινε τα στοιχεία επαρκή και εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Με πληροφορίες από Ertnews