Marfin: Την Τρίτη στο βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη - Ξεκινάει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα

Την σύλληψη της 46χρονης Ελληνίδας που εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (13/7) από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA.

Marfin: Πρόθυμη να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει

Η 46χρονη έχει ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για την πρόθεσή της να επιστρέψει στη χώρα μας για να καταθέσει. Ωστόσο το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία υπάρχει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ, από το οποίο οι συνεργοί της προμηθεύονταν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς πριν από την επίθεση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ, Ertnews