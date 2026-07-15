Marfin: Την ταυτοποίηση του αποστολέα του e-mail ζήτησε η ανακρίτρια

Οι δικαστικές αρχές ζήτησαν την ταυτοποίηση του αποστολέα του e-mail που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Σχετικό αίτημα υπέβαλαν χθες και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ανάκριση έχει προσκομισθεί έγγραφο, στο οποίο η ιδιωτική εταιρεία κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου έχει λογαριασμό ο αποστολέας, φέρεται να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών Αρχών.

Στις Φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δυο 42χρονοι

Την ώρα που η ανάκριση συνεχίζεται, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που χθες μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά, ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Η αιτιολογία προσωρινής κράτησης αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, στο γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους και αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση.

Έτσι εκτιμάται ότι είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Marfin: Παράσταση από την οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής

Στο μεταξύ ενώπιον της ανακρίτριας δηλώθηκε ήδη παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας από συγγενείς θύματος της αποτρόπαιας εμπρηστικής επίθεσης.

Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, εγκύου στον τέταρτο μήνα του πρώτου της παιδιού, που βρήκε φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στους καπνούς στο κτίριο, δήλωσε παράσταση στην δικαστική λειτουργό προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας ώστε να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ



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