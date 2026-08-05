Marfin: Την Πέμπτη στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στη Marfin, καθώς την Πέμπτη (6/8) αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο Λονδίνο βάσει ελληνικού εντάλματος σύλληψης.

Η 46χρονη θα μεταφερθεί στην Αθήνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος. Στη συνέχεια θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή, όπου εκτιμάται ότι θα ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της.

Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Κατά την παρουσία της ενώπιον των βρετανικών δικαστικών αρχών συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα και δεν προσέβαλε τη σχετική απόφαση.

Marfin: Η 46χρονη αρνείται κάθε κατηγορία

Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων — μεταξύ των οποίων και μίας εγκύου γυναίκας. Μέσω του συνηγόρου της υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και δηλώνει αθώα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ηλικίας 42 ετών, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών.