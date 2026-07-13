Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό

Στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές, συνελήφθη η 46χρονη Ελληνίδα, που είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους για τον εμπρησμό στην τράπεζα Marfin το 2010.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της για τον εμπρησμό στη Marfin, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Η γυναίκα φέρεται να είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις υπάλληλοι της τράπεζας, μετά τη σύλληψη δύο 42χρονων στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες.

Marfin: Νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών

Αξίζει να τονιστεί πως οι έρευνες για τον εμπρησμό στη Marfin στρέφονται, πλέον, σε δύο ακόμη υπόπτους, όπως μεταφέρουν σχετικά πληροφορίες του Mega.

Οι δύο άνδρες, θα περάσουν αύριο το κατώφλι- μετά την προθεσμία που πήραν- των γραφείων ανακριτή και του εισαγγελέα. Σύμφωνα με το Mega, ο ένας φαίνεται να είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να εξακολουθεί να έχει σχέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι πληροφορίες, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, αναφέρουν πως ο ένας πήρε τη βαριοπούλα και έσπασε την τζαμαρία της Marfin και ο άλλος φέρεται να πέταξε μέσα τη μολότοφ. Την 46χρονη φέρεται να την εντόπισαν από τα ρούχα που φορούσε, τον σωματότυπο, τα μαλλιά και κάποιο σακίδιο.

Marfin: Πώς τους εντόπισαν

Το 2009 είχαν πάει σε κάποιο νησί, διακοπές. Ο ένας απ’ τους δύο είχε ένα σακίδιο που είχε ζωγραφισμένα με το χέρι του τρία αστεράκια. Αυτά τα αστεράκια λοιπόν, όταν έψαχναν μία άλλη υπόθεση, τα εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σακίδιο. Όταν, όμως, έψαξαν με τη σύγχρονη τεχνολογία και ό,τι υλικό υπήρχε από τη Marfin, εντοπίστηκε το ίδιο σακίδιο σ’ έναν άνθρωπο με τον ίδιο σωματότυπο.

Παράλληλα, το ανώνυμο email που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κατονομάζει οκτώ άτομα ως υπεύθυνα για τη δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Ο εντοπισμός, η εξιχνίαση, όπως διατείνεται η Ελληνική Αστυνομία, ήρθε τέσσερα χρόνια πριν την παραγραφή του αδικήματος.

Marfin: Το χρονικό του εγκλήματος

Στις 5 Μαΐου του 2010 τρεις άνθρωποι- δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία εγκυμονούσα, και ένας άνδρας- έχασαν τη ζωή τους. Ήταν η περίοδος των κινητοποιήσεων όταν στην πορεία μπήκαν κάποιες ομάδες κουκουλοφόρων, έφτασαν στην τράπεζα της Marfin και έσπασαν την τζαμαρία, ρίχνοντας μέσα μολότοφ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά αμέσως το κτίριο και οι υπάλληλοι που ήταν μέσα να φωνάζουν, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να φύγουν.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, μάλιστα, πως υπάρχουν εξελίξεις τέσσερα χρόνια πριν την παραγραφή του αδικήματος γιατί στην 20ετία, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τα κακουργήματα που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, παραγράφονται.