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Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου υπό δρακόντεια μέτρα ο 42χρονος – Μόνος σε κελί υψίστης ασφαλείας

Ο 42χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του καθοδηγητή και συντονιστή του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της Marfin

The LiFO team
The LiFO team
MARFIN ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΝΑΥΠΛιο Facebook Twitter
Μεταγωγή των συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin / Φωτ. Eurokinissi
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Η μεταγωγή του 42χρονου κατηγορουμένου, για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η ειδική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε από την Αθήνα περίπου στις 8:30 και η πομπή πέρασε την πύλη του σωφρονιστικού καταστήματος λίγο μετά τις 10:30.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε μόνος του σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς την παρουσία άλλων κρατουμένων, συνοδευόμενος από πέντε αστυνομικούς, ενώ τη συνοδεία πλαισίωναν συμβατικό όχημα της Ασφάλειας, περιπολικά της Άμεσης Δράσης, οχήματα της Τροχαίας και μοτοσικλέτες.

Ο 42χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του καθοδηγητή και συντονιστή του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της Marfin, οδηγήθηκε αρχικά στον χώρο υποδοχής των φυλακών για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί η απομόνωσή του σε κελί υψίστης ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ο 42χρονος κρατούνταν σε άλλο χώρο από τον συνομήλικο συγκατηγορούμενο, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους.

Marfin: Άλλα δυο άτομα αναζητούν οι αρχές

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ακόμη δύο αντιεξουσιαστών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Όσον αφορά τον δεύτερο προφυλακισμένο της υπόθεσης, η δική του μεταγωγή προς τις Φυλακές Μαλανδρίνου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, υπό εξίσου αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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