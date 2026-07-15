Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι

Στα σωφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση της Marfin, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Αφού πέρασαν τη νύχτα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), οι 42χρονοι θα οδηγηθούν στις παραπάνω φυλακές, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για την σύλληψη όλης της ομάδας, που φέρεται να έδρασε την ημέρα της εμπρηστικής επίθεσης της Marfin.

Την ίδια ώρα, η 46χρονη γυναίκα, η τρίτη κατηγορούμενη για τον φονικό εμπρησμό στην τράπεζα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, συναίνεσε στην άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Marfin: Τι είπε ο δημοσιογράφος, του οποίου το καρέ χρησιμοποιήθηκε για τις συλλήψεις

«Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε επειδή υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών θα επιστρέψει στη χώρα μας γρήγορα για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη» σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, που απαθανάτισε -με τον φακό του- τους «5» λίγο πριν την φονική επίθεση στη Marfin στις 5 Μαίου του 2010, μίλησε στην ΕΡΤ για τις φωτογραφίες του: «Είδαμε μία ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει στο πλήθος και ενστικτωδώς έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή», είπε στο ΕΡΤnews ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος.

Οι φωτογραφίες αυτές, που έρχονται σήμερα στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τις κινήσεις των φερόμενων ως δραστών του εμπρησμού. Ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο με κόκκινο μαντίλι και ένα μοναδικό, ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη.



Αυτά τα καρέ, σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις αρχές, έγιναν ο συνδετικός κρίκος για τις συλλήψεις των κατηγορουμένων σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ των δραστών από εκείνη την ημέρα, ταυτοποιήθηκαν πλήρως με φωτογραφίες από την προσωπική τους ζωή και τις διακοπές τους.

Στο επίκεντρο των ερευνών η υπόθεση της Marfin

Την ημέρα εκείνη, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Σακαλής και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, μετά τη ρίψη μολότοφ από ομάδα ατόμων που συμμετείχε στα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση, η οποία ανασύρθηκε εκ νέου στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών τα τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση νέων στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στις νέες εξελίξεις.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ